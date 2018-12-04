Venezuelalı Çocuklardan Coşkulu İstiklal Marşı Provası

Aynur TATTERSALL/ DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuala Devlet Başkanı Maduro görüşmesi öncesi düzenlenen tören için Venezuela Çocuk Senfoni Orkestrası'nın hazırlık aşamasındaki provalarında İstiklal Marşı'nın çalındığı görüntüler ortaya çıktı. DHA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, orkestradaki çocukların İstaklal Marşı'nın büyük bir coşkuyla çaldıkları gözleniyor.