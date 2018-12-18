Venezuelalı Büyükelçi Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Reyes, ajansın foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Reyes, haber kategorisindeki tercihini, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktaki ölümünü konu alan "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Reyes, bu fotoğrafın kendisini çok etkilediğini belirterek, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "ifade özgürlüğünün katledilmesi" olarak nitelendirdi.

Reyes ayrıca dünyanın bu tarz cinayetlere sessiz kalmasının bu elim hadiselere zemin hazırladığını dile getirdi.

Venezuelalı Büyükelçi, yaşam kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Metal Boğa" fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" adlı fotoğrafını tercih eden Reyes, özellikle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türkler tarafından yüzyıllardır geleneksel ve kültürel olarak büyük bir coşkuyla kutlandığını, kendisinin de bunu ilgiyle takip ettiğini söyledi.

Kaynak: AA