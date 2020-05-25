Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı İran'a ait 5 petrol tankerinden ilki olan Forest'in ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı ilk görüntüler paylaşıldı.

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilki olan Forest'in ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı ilk görüntüler paylaşıldı.

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı bildirildi. İran medyası, Venezuela'ya yakıt gönderen İran'a ait 5 petrol tankerinden Forest'in Güney Amerika ülkesi El Palito Rafineri'sinde demirlediği görüntüleri paylaştı. Venezuela'da bulunan İran Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada, 5 petrol tankerinin Venezuela'ya geleceğini açıklamıştı. ABD hem İran'a hem de Venezuela'ya karşı ambargo uyguluyordu.

MADURO BENZİN SIKINTISINA KARŞI İRAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezeula'ya gönderilmişti. Öte yandan, ABD yönetimi Mart ayı sonunda Venezuela'da Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

- Venezuela

Kaynak: DHA