Venezuela'ya Çin aşısı Sinopharm'ın 500 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı
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Venezuela'ya Çin aşısı Sinopharm'ın 500 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı

03.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:35
Venezuela'ya Çin aşısı Sinopharm'ın 500 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı

Venezuela'ya Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 500 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Karakas'taki Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı.

Venezuela'ya Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 500 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Karakas'taki Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e teşekkür ederek "Çin Halk Cumhuriyeti'nden Venezuela'ya Kovid-19'a karşı 500 bin doz aşının ilk sevkiyatının geldiğini büyük bir sevinçle ilan ediyorum. Bizi mutlu eden harika bir haber. Yakın zamanda halkımızı toplu şekilde aşılamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Aşıların teslim törenine Çin'in Karakas Büyükelçisi Li Baorong ile katılan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, aşılara ek olarak 17 bin ton tıbbı malzemenin de geldiğini duyurdu.

Öte yandan Venezuela Halk Sağlığı Bakanlığının, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına onay verdiği bildirildi.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1353 kişi hayatını kaybetti, 139 bin 934 vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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