Venezuela Ulusal Meclis seçimlerinde zafer Maduro'nun oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Venezuela Ulusal Meclis seçimlerinde zafer Maduro'nun oldu

10.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:25
Venezuela Ulusal Meclis seçimlerinde zafer Maduro'nun oldu

Venezuela'da Pazar günü yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Venezuela'da Pazar günü yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları açıklandı. Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 253'ünü, Nicolas Maduro'nun Genel Sekreterliğini yaptığı Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) kazandı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Pazar günü yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları açıklandı. Konseyin açıklamasında, Nicolas Maduro'nun Genel Sekreterliğini yaptığı Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 1. sırada yer alarak, 5 Ocak'ta göreve başlayacak Ulusal Meclis'teki (AN) 277 koltuktan 253'ünü kazandığı belirtildi. PSUV daha önce 87 bölgede birinci partiyken, yeni seçimle beraber 24 bölgede daha üstünlüğünü ele aldı. Konsey, seçimlerde ikinci sırada ise 11 milletvekili ile muhalefet grubu Accin Democrtica'nın yer aldığını belirtti. Avanzada Progresista ve El Cambio ise üçer koltuk kazandı. Seçim sonuçlarında Primero Venezuela ise iki koltuk ile yetindi. Seçim Konseyi, Bağımsız Siyasi Seçim Organizasyon Komitesi partisinden (COPEI) ve Venezuela Komünist Partisi'nden (PCV) birer milletvekilinin seçildiğini açıkladı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 30,5'inin katıldığı seçimlerde, sürecin şeffaflığı ve geçerliliği bin 500 ulusal gözlemci ve 34 ülkeden 200 temsilcinin onayı ile kabul edildi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika... Maduro, parlamento seçimlerini kazandı
Son dakika... Maduro, parlamento seçimlerini kazandı
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler
'Erdoğan kışı sevmez' diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum
"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Fatih Terim Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Venezuela Ulusal Meclis seçimlerinde zafer Maduro'nun oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:29:06. #1.15#
title