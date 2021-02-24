Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti
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Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti

24.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:42
Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini

BUENOS Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Karakas'taki Avrupa Birliği (AB) Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıkladı.

BUENOS Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Karakas'taki Avrupa Birliği (AB) Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıkladı.

Arreaza düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararıyla, Venezuela'daki AB Heyeti Başkanı olan Isabel Brilhante'ye, Viyana Sözleşmesi'ne uygun olarak kendisini 'istenmeyen kişi' ilan eden beyannameyi teslim ettik. Venezuela topraklarını terk etmesi için kendisine 72 saat süre verildi." ifadesini kullandı.

Bakan Arreaza, bu kararın, AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek halihazırda AB ve ABD'nin Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlattı.

AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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