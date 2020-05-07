Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı
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BBC

Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı

Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı
07.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:15

Venezuela Devlet Televizyonu, darbe girişimi iddiasıyla gözaltında bulunan iki ABD vatandaşından birinin "planlarını itiraf ediyor göründüğü" bir video kaydı yayımladı.

Venezuela Devlet Televizyonu, darbe girişimi iddiasıyla gözaltında bulunan iki ABD vatandaşından birinin "planlarını itiraf ediyor göründüğü" bir video kaydı yayımladı.

Kayıtta Luke Denman, Venezuela Devlet Bakanı Nicolas Maduro'yu devirip ABD'ye götürmek amacıyla Florida merkezli bir özel güvenlik şirketi tarafından kiralandıklarını söylüyor.

Luke Denman, geçtiğimiz hafta sonunda Venezuela güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 13 kişiden biri.

Grubun ülkeye eski balıkçı tekneleriyle sızmaya çalışırken yakalandıkları açıklanmıştı.

Venezuela hükümeti bu kişilerin darbe yapmak için kiralanan paralı askerler olduğunu ve girişimlerinin engellendiğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Maduro bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ı kendisini devirmeye ve ülkesini işgal etmeye çalışmakla suçluyor.

Donald Trump ise iddiaları yalanladı ve ABD'nin böyle bir girişimle ilgisi olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Amerikan hükümetinin, gözaltındaki Amerikalıların güvenli bir şekilde ülkeye dönüşü için "her yola başvuracağını" kaydetti.

'Özel güvenlik şirketi Silvercorp tarafından kiralandık'

Çarşamba günü Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayımlanan video kaydında gözaltındaki ABD vatandaşlarından 34 yaşındaki Luke Denman, Simon Bolivar Havaalanı'nı ele geçirmek ve Maduro'yu ülke dışına kaçırmak amacıyla başkent Caracas'a sızmayı planlamış olduklarını söylüyor.

Luke Denman burada kendisinin rolünün havaalanını ele geçirmek ve iletişimi sağlayarak, Maduro'yu ABD'ye taşıyacak olan da dahil olmak üzere uçakların geliş işaretini vermek olduğunu kaydediyor.

Denman bu girişim öncesi birkaç aydır Kolombiya'daki Venezuelalı muhaliflerin eğitimiyle ilgilendiğini söylüyor.

Üzerinde değişiklikler yapıldığı görülen video kaydında Denman, Kolombiya'ya Ocak ayı ortalarında uçakla gittiğini, burada Venezuela sınırına 100 kilometreden az mesafedeki Riohacha adlı kentin yakınlarında Venezuelalı savaşçıları eğittiğini anlatıyor.

Eski bir Amerikan özel kuvvetleri mensubu olduğu iddiası henüz doğrulanamayan Denman'ın "Venezuelalılara, ülkelerini geri almaları için yardım ediyordum" dediği görülüyor.

Denman, kendisi ve gözaltındaki diğer Amerikan vatandaşı 41 yaşındaki Airan Berry'nin bu operasyon için merkezi Florida'da bulunan Silvercorp adlı bir ABD özel güvenlik şirketinin başındaki Jordan Goudreau tarafından kiralandığını söylüyor.

Caracas yönetimi operasyonla bağlantısını kabul eden Goudreau'nun da ABD tarafından kendilerine iadesini istiyor.

Venezuela'dan yapılan açıklamalarda Austin, Teksas'dan olduğu bilinen Denman ile Airan Berry dışında, 11 kişinin daha dare girişimine katıldığı bunlardan paralı asker oldukları söylenen 8 kişinin öldürüldüğü kaydediliyor.





Maduro, Trump'ı suçluyor

Devlet Başkanı Maduro'ya göre, Silvercorp şirketi, kendisinin muhalifi olan ve ABD ve bir çok Avrupa ülkesi tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak görülen Juan Guaido tarafından kiralandı.

Maduro Denman'ın video kaydının yayınlanmasından sonra düzenlediği basın toplantısında "Bu işgalin başında doğrudan Donald Trump var" dedi.

Venezuela lideri Amerikan vatandaşlarının adil bir şekilde yargılanacaklarını da kaydetti.

Amerikalıların nerede tutulduğu ve kendilerine avukat sağlanıp sağlanmadığı bilinmiyor.

Amerikalılar hakkında ne biliniyor?

Denman ve Berry hakkında çok fazla bilgi yok.

Venezuela Genelkurmay Başkanlığı ikilinin Amerikan güvenlik güçlerine mensup kişiler olduğunu öne sürüyor.

ABD medyasında bu iki kişinin eski ordu mensupları olabileceği haberleri yer aldı ama henüz doğrulanmadı.

Venezuela hükümeti gözaltına alınan diğer 11 silahli kişiden 8'inin darbe girişimi sırasında öldürüldüklerini kaydediyor.

Silvercorp ile Venezuela muhalefeti ilişkisi iddiaları

Silvercorp özel güvenlik şirketinin yöneticisi olan ve operasyonla bağlantısını kabul eden Jordan Goudreau eski bir Amerikan askeri.

Kolombiya'da, hükümet karşıtı Veneuzuelalı silahlı savaşçıları eğittiğini kabul eden Goudreau geçmişte muhalif Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ile ilişkisine ilişkin de iddialarda bulunmuştu.

Juan Guaido ise hafta başında yaptığı açıklamalarda Silvercorp ve başındaki Goudreau ile hiç bir ilişkisi olmadığını ve onun tarafından girişilen eylemlerde hiç bir sorumluluğu bulunmadığını" söyledi.

Guaido ayrıca Maduro'yu ülkedeki ölümlerle sonuçlanan cezaevi isyanı ya da Cumartesi günü başkentte yaşanan silahlı çatışma gibi son gelişmelerden dikkatleri dağıtmaya çalışmakla suçladı.

BBC

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