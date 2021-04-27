Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 4 asker hayatını kaybetti

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 4 Venezuela askeri hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 4 Venezuela askeri hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Apure eyaletindeki La Capilla bölgesinde, bir süreden bu yana operasyonlar yürüten Silahlı Kuvvetlere bağlı askerler pusuya düşürüldü.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 asker yaşamını yitirdi, 8 asker yaralandı.

Venezuela makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, pusunun arkasında eski FARC muhaliflerinin olduğu iddia edildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde ise Venezuela askerlerinin kaybının daha fazla olduğu ve kayıp askerlerin bulunduğu öne sürüldü.

Venezuela Savunma Bakanlığının açıklamasında, bölgede düzensiz silahlı grupların bertaraf edilmesine yönelik operasyonlara devam edildiği bildirildi.

Operasyonlarda 8 Venezuelalı asker ölmüştü

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski FARC üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 5 Nisan'da 8 Venezuela askeri hayatını kaybetmiş, 34 asker yaralanmıştı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sınır bölgesindeki silahlı grupların Kolombiya tarafından desteklendiğini, suç çetelerinin ve uyuşturucu kaçakçılarının Venezuela topraklarında şiddeti körüklemesine müsaade etmeyeceklerini dile getirmişti.

Lopez, 2 Nisan'daki açıklamasında, Kolombiya sınırı yakınlarındaki operasyonlarda bir kara mayınının patlaması sonucu 2 Venezuela askerinin öldüğünü, 9'unun da yaralandığını belirtmişti.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kolombiya sınırında yaşayan 7 binden fazla Venezuelalının evini terk ederek Kolombiya'ya geçtiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan