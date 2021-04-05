Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 8 asker hayatını kaybetti

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 8 Venezuela askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı.

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 8 Venezuela askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez düzenlediği basın toplantısında, Venezuela-Kolombiya sınırı yakınındaki Apure eyaletinde, 21 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Venezuela topraklarında sivil savaş ve istikrarsızlaştırma planlarını hayata geçirmeye çalışan grupların faaliyetlerini bertaraf ettiklerini vurgulayan Lopez, "Bolivarcı Ulusalcı Silahlı Kuvvetlerin, Apure eyaletindeki operasyonlarında maalesef 8 arkadaşımızı kaybettik, 34 yaralımız var, 9 teröristi ise etkisiz hale getirdik." ifadesini kullandı.

Lopez, sınır bölgesindeki silahlı grupların Kolombiya tarafından desteklendiğini söyleyerek, suç çetelerinin ve uyuşturucu kaçakçılarının Venezuela topraklarında şiddeti körüklemesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) çatışma bölgelerindeki kara mayınlarının temizlenmesi için mektup gönderdiklerini aktaran Lopez, silahlı kuvvetlerin iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Lopez, 2 Nisan'daki açıklamasında, Kolombiya sınırı yakınlarındaki operasyonlarda bir kara mayınının patlaması sonucu 2 Venezuela askerinin öldüğünü, 9'unun da yaralandığını belirtmişti.

Venezuela Ordusunun operasyonlar sırasında 30'dan fazla Kolombiyalı suçluyu tutukladığını belirten Lopez, bölgedeki otoyollara yerleştirilen 6 patlayıcının da etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kolombiya sınırında yaşayan 5 binden fazla Venezuelalının evlerini terk ederek Kolombiya'ya geçtiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan