Venezuela: Silahlı eylem için ülkeye girmeye çalışan 8 kişi öldürüldü
04.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:51
Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, terör eylemleri ve suikast düzenlemek amacıyla gelen bir grup terörist paralı askerin, Kolombiya'dan deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalıştığını bildirdi.
Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol "terör eylemleri ve suikast düzenlemek amacıyla gelen bir grup terörist paralı askerin, Kolombiya'dan deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalıştığını" bildirdi.
Reverol, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde ülkeye girmeye çalışan silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com