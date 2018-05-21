Venezuela Seçimleri: Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kazandı, Muhalefet 'Hile Var' Dedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçimleri kazanarak ikinci kez seçilirken, muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranı düşük kaldı ve hile yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığını ve Maduro'nun 5,8 milyon ile yüzde 67,7 oy oranına ulaşarak yeniden seçildiğini açıkladı.

Seçimle ilgili gelen ilk bilgiler, katılım oranının yüzde 46 civarında olduğunu gösteriyor.

Katılım oranının düşük kalmasında muhalefetin büyük kesiminin seçimleri boykot kararı alması etkili oldu.

Boykotu kırarak aday olan muhalif liderlerinden Henri Falcón ise 1,8 milyon ile oyların yüzde 21,2'sini aldı.

Ancak Falcón sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra seçimlere hile karıştırıldığını söyleyerek, sonucu kabul etmediğini ve "yok hükmünde" olduğunu belirtti.



Yardım kartlarıyla 'oy satın alındığı' iddiası

Falcón, "Bu seçim sürecini geçerli kabul etmiyoruz… Venezuela'da seçimlerin yenilenmesi gerekiyor" dedi.

Falcon, hükümetin oy kullanma yerlerine yakın noktalara 13 bin yardım masası kurduğunu söylüyor.

Hükümet, Venezuelalılardan oy kullandıktan sonra kırmızı çadırlara kurulan bu yardım masalarına gelerek devlet yardımlarını almak için kullandıkları "anavatan kartlarını" okutmalarını istedi.



Oy kullandıktan sonra kartını okutanlara ikramiye verileceği söylendi. Muhalefet, hükümeti bu yöntemle "oy satın almakla" suçluyor.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin "adil ve özgür" yapıldığını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarını hiçbir şekilde tanımayacağını açıkladı.