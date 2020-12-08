Venezuela, Rusya'nın koronavirüs aşısına talip

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakın zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısının Venezuela'ya ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Maduro, Rusya'nın gözlemciler heyetiyle yaptığı toplantı sırasında yaptığı açıklamada, "Umarım binlerce ve milyonlarca doz Sputnik V aşısı yakında Venezuela'ya ulaşacak" dedi. Maduro, aşı denemelerinin başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.Maduro ayrıca, Nisan-Haziran 2021'de Rusya'yı ziyaret etmek ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı