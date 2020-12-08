Venezuela, Rusya'nın koronavirüs aşısına talip
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Venezuela, Rusya'nın koronavirüs aşısına talip

08.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:38
Venezuela, Rusya'nın koronavirüs aşısına talip

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakın zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısının Venezuela'ya ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakın zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısının Venezuela'ya ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Maduro, Rusya'nın gözlemciler heyetiyle yaptığı toplantı sırasında yaptığı açıklamada, "Umarım binlerce ve milyonlarca doz Sputnik V aşısı yakında Venezuela'ya ulaşacak" dedi. Maduro, aşı denemelerinin başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.Maduro ayrıca, Nisan-Haziran 2021'de Rusya'yı ziyaret etmek ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek istediğini de sözlerine ekledi. 


Venezuela, Rusya'nın koronavirüs aşısına talip
Venezuela, Rusya'nın koronavirüs aşısına talip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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