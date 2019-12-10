Venezuela protokolünü Arjantin'e Türk jeti taşıdı

10.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:14

Venezuela'nın başkenti Karakas'tan havalanan TC-AKE kuyruk numaralı Dessault Falcon 900LX modeli Ak Havacılık'a ait Türk jeti, Venezuela'nın üst düzey 5 yöneticisini Arjantin'de Devlet Başkanı seçilen Alberto Fernandez'in yemin töreni için Buenos Aires'e götürdü.



Türk menşeili jet, beş üst düzey yolcusu ile Venezuela'nın başkenti Karakas'tan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitti. Ak Havacılık'a ait TC-AKE kuyruk numaralı Dessault Falcon 900LX tipi jetin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin üst düzey yetkililerini, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in yemin törenine taşıdığı doğrulandı. Ancak bu 5 isim arasında kimlerin olduğu açıklanmadı.



Yolcular arasında Maduro'nun bakanları arasında yer alan Rodriguez kardeşlerden Başkan Yardımcısı Delcy Elona ya da İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Jess'un olduğu iddia edildi. Ancak hem Venezuela hem de Arjantin tarafından bu bilgi doğrulanmadı.



Öte yandan Falcon 900LX, 900 serisinin en gelişmiş modeli. Üç motorla donanmış jet 8 bin 850 kilometreye kadar durmadan 885 kilometre hızla uçabiliyor. Bu da Karakas'tan Buenos Aires'e hiç durmadan bir yolculuk yapılabilmesi anlamına geliyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA