Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti
Haberler » Dünya » Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti - Haberler

Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti

Venezuela'da muhalif milletvekili Luis Parra’nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclisteki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, parlamento dışında yaptıkları paralel oylama ile Juan Guaido'nun yeniden AN başkanlığına getirildiğini duyurdu.

06.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:58
Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti

'da muhalif Luis Parra'nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclisteki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, dışında yaptıkları oylama ile Juan Guaido'nun yeniden AN başkanlığına getirildiğini duyurdu.


Venezuela'da ABD ve batının desteği ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski AN Başkanı Guaido ve destekçisi bazı milletvekilleri, kaybettikleri parlamento seçimlerinin ardından alternatif seçim düzenlemek için başkent Caracas'taki muhalif El Nacional gazetesinin merkezinde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler