Venezuela Parasından 6 Sıfır Attı - Haberler
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Venezuela Parasından 6 Sıfır Attı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Venezuela yüksek enflasyon ve kur artışı sorununun en sert yaşandığı ülkelerden biri. Pandemiye ağır kriz koşullarında yakalanan Venezuela'da ulusal para birimi Bolivar son iki yılda dolar karşısında yüzde 99 değer kaybetti.

Venezuela yüksek enflasyon ve kur artışı sorununun en sert yaşandığı ülkelerden biri. Pandemiye ağır kriz koşullarında yakalanan Venezuela'da ulusal para birimi Bolivar son iki yılda Dolar karşısında yüzde 99 değer kaybetti

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