Venezuela Parasından 6 Sıfır Attı

Venezuela yüksek enflasyon ve kur artışı sorununun en sert yaşandığı ülkelerden biri. Pandemiye ağır kriz koşullarında yakalanan Venezuela'da ulusal para birimi Bolivar son iki yılda Dolar karşısında yüzde 99 değer kaybetti

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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