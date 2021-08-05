Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor
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Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor

Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Venezuela Merkez Bankası, ülkenin eski para biriminden altı sıfırı kaldırarak, yeni para birimi olan Bolivar Digital'i 1 Ekim'de dolaşıma süreceklerini duyurdu.

Venezuela Merkez Bankası, ülkenin eski para biriminden altı sıfırı kaldırarak, yeni para birimi olan Bolivar Digital'i 1 Ekim'de dolaşıma süreceklerini duyurdu.

Venezuela Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki eski para biriminden altı sıfırı kaldırarak, 1 Ekim'de ülkenin yeni dijital parası olan Bolivar Digital'i dolaşıma sürüleceği kaydedildi. Merkez Bankası, dönüşüm sonrasında hiçbir Venezuelalıyı dışlamamak için fiziksel ve dijital Bolivar'ın bir arada var olacağını belirterek, 1 Bolivar'lık madeni para ile 5, 10, 20, 50 ve 100 Bolivar'lık banknotları piyasaya süreceklerini açıkladı. Yeni dönüşüm sonrasında piyasadaki en değerli banknot olan yeni 100 Bolivar, şu anda piyasadaki 100 milyon Bolivar'a ve Venezuela Merkez Bankası'nın 4 Ağustos tarihindeki kapanış döviz kuruna göre 24,77 ABD dolarına eşit olacak.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez yaptığı açıklamada, para biriminde yapılan bu dönüşüm ile paranın şimdiki değerinin etkilenmeyeceğini, sadece kullanımını kolaylaştırmak için daha küçük bir ölçeğe dönüştürüldüğünü belirtti.

VENEZUELA'DA ÖDEME SİSTEMLERİ MODERNİZE EDİLİYOR

Enflasyonun 4 haneli olduğu ve fiyatların her gün değiştiği Venezuela'da, alışveriş için çok fazla kağıt para taşımak zorunda kalınması ve kağıt para sıkıntısı çekilmesi nedeniyle ödemelerin elektronik araçlar ile yapılması gerekiyor. Bu bağlamda Venezuela Merkez Bankası Dijital Bolivar'ın kullanımını derhal yaygınlaştırmak için ödeme sistemlerinin modernize edilmeye devam edileceğini duyurdu.

Öte yandan Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından Venezuela'da son 13 yılda 3. kez gerçekleştirilen para birimi dönüşümü ile ülkenin yeni dijital parası olan Bolivar Dijital'in de piyasaya sürülmesine olanak sağlanacak. Ayrıca Venezuela para birimi ise, hiperenflasyon sebebiyle sürekli değer kaybederken, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde ülkede bu sebeple 2008 yılında para biriminden 3 sıfır, Devlet Başkanı Nicolas Maduro döneminde ise 2018 yılında da 5 sıfır atılmıştı. Venezuela'da, yüksek gıda fiyatları ve düşük çalışma ücretlerine ek olarak vatandaşlar, 4 haneli enflasyon ile boğuşarak yoksulluk içinde yaşamaya çalışıyor. Ülkede birçok işçinin kazancı ise yasal asgari ücret olan ve aylık 2,47 ABD dolarına denk gelen 10 milyon Bolivar.

(Saim Sevinç/İHA)

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Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor
Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor
Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor
Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor
Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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