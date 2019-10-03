Venezuela'nın petrol üretimi saldırılar nedeniyle geriledi

03.10.2019 11:36

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, ülkenin enerji tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle petrol üretimlerinin günlük 1 milyon varilin altına düştüğünü söyledi.

Quevedo, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "İstikrarsız Bir Dünyada Enerji Bağlılığını Korumak" başlıklı oturumda konuştu.

Venezuela'daki enerji tesislerine çeşitli saldırılar yapıldığını anımsatan Quevedo, "Bu saldırılar petrol üretimimize zarar vermeye yönelikti." ifadesini kullandı.

Quevedo, üretimi tekrar eski haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerine işaret ederek, "Bu yıl enerji tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle üretimimiz günlük 1 milyon varilin altına düştü. Yeni planımız üretimi tekrar 1 milyon varil seviyesine çıkarmak." diye konuştu.

Venezuela, yaklaşık 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA