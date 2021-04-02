Venezuela'nın Kolombiya sınırı yakınlarında mayın patlaması sonucu 2 Venezuelalı asker öldü
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Venezuela'nın Kolombiya sınırı yakınlarında mayın patlaması sonucu 2 Venezuelalı asker öldü

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Venezuela'nın Kolombiya sınırı yakınlarında mayın patlaması sonucu 2 Venezuelalı asker öldü

Venezuela Ordusu'nun Kolombiya sınırı yakınlarında gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında kara mayınının patlaması sonucu 2 Venezuelalı asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı.

Venezuela Ordusu'nun Kolombiya sınırı yakınlarında gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında kara mayınının patlaması sonucu 2 Venezuelalı asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, ülkesinin Kolombiya sınırında, Kolombiyalı düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Lopez, operasyonlarda bir kara mayınının patlaması sonucu 2 Venezuelalı askerin öldüğünü ve 9'unun da yaralandığını ifade etti.

Venezuela Ordusu'nun operasyonlar sırasında 30'dan fazla Kolombiyalı suçluyu tutukladığını belirten Lopez, bölgedeki otoyollara yerleştirilen 6 patlayıcının da etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Lopez, birinde kokain hamurunun işlendiği, diğerlerinde ise bilgisayar ekipmanları, silahlar, iletişim araçları ve kimyasal maddelerin bulunduğu 9 kampın da imha edildiğini aktardı.

Kolombiya hükümetinin düzensiz silahlı grupların varlığına müsaade ettiğini dile getiren Lopez, bu durumu kınadı.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kolombiya sınırında yaşayan 3 binden fazla Venezuelalının evlerini terk ederek Kolombiya'ya geçtikleri biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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