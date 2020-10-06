Venezuela'nın İngiltere'deki 1,8 milyar dolarlık altın rezervini bloke eden karar bozuldu

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankası'nda tuttuğu 1,8 milyar dolarlık altınını geri alabilmesi olasılığı belirdi.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankası'nda tuttuğu 1,8 milyar dolarlık altınını geri alabilmesi olasılığı belirdi. Londra'daki Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin altınları bloke eden kararını bozdu ve davayı ticaret mahkemesine sevk etti.

Yüksek Mahkeme, Temmuz'da İngiltere hükümetinin muhalefet lideri Juan Guaido'yu, "Venezuela'nın anayasal geçici lideri" olarak tanıması nedeniyle Merkez Bankası'nın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Venezuela Merkez Bankası'na iade edilemeyeceğine hükmetmişti.

Venezuela Merkez Bankası, bu rezervin satışından elde edilecek parayı koronavirüsle mücadele programı için kullanacağını söylüyor.

Dava ticaret mahkemesinde görülecek

Temyiz Mahkemesi'nin dün aldığı karar uyarınca dava, ticaret mahkemesinde yeniden görülecek. Dava sürecinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan mütalaa istenecek.

Mahkeme, İngiltere Hükümeti'nin Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımasına karşın, Maduro'yu devlet başkanlığı yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını fiilen kullanan bir kişi olarak kabul edip etmediği sorusunun yanıtını arayacak.

Mahkeme Dışişleri Bakanlığı'nı görüş bildirip bildirmeme konusunda serbest bıraktı.

Dışişleri Bakanlığı görüş bildirmezse, İngiltere'nin Maduro'yu fiili lider olarak görüp görmediğine ticaret mahkemesi kendisi karar verecek.

Üyeleri Maduro tarafından atanan Venezuela Merkez Bankası, altının satışından elde edilecek parayı, insani yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi donanım almak için doğrudan Birleşmiş Milletler kalkınma programına aktaracağını söylüyor.

Venezuela muhalefeti ise Maduro'nun bu parayı yabancı müttefiklerine borçlarını ödemek için kullanacağını öne sürüyor.

'İki yılda 30 ton altın satıldı'

Maduro Hükümeti'nin ağır ekonomik krizle başa çıkabilmek için son iki yıl içinde başka ülkelere 30 ton altın sattığı öne sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kitabında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'ın talebi üzerine Venezuela'nın altınlarını bloke etmeyi kabul ettiğini öne sürmüştü.

Venezuela Merkez Bankası'nın avukatı Sarosh Zaiwalla, mahkemenin kararının uluslararası hukuk açısından önemli olduğunu belirterek, "Guaido, gerçekte ülke içinde hiçbir gücü olmayan sanal bir başbakan" dedi.

'İngiltere Merkez Bankası'nın imajı zarar görecek'

Zaiwalla, davayı kaybetmeleri halinde İngiltere kurumlarının siyasi müdahalelere açık olduğu izleniminin oluşacağını, birçok ülkenin rezervlerinin emanet edildiği İngiltere Merkez Bankası'nın imajının da zarar göreceğini söyledi.