Venezuela'nın elinde tek bir buzul kaldı
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Venezuela'nın elinde tek bir buzul kaldı

Venezuela'daki ekonomik kriz nedeniyle bilim insanları çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

27.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:46

'daki ekonomik kriz nedeniyle bilim insanları çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Ancak çoğunun bilim yolundan dönmeye niyeti yok. Ülke küresel ısınma nedeniyle son buzulunu da kaybetmek üzere. Araştırmacılar zorlu koşullara rağmen Umboldt buzulundaki gelişmeleri kaydetmeye devam ediyor.



Haber Videosu

: Venezuela'nın elinde tek bir buzul kaldı
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