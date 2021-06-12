Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı

Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yaptığı ödemelerin bir kısmının dondurulmasına, uyguladığı yaptırımlar nedeniyle neden olan ABD'ye tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yaptığı ödemelerin bir kısmının dondurulmasına, uyguladığı yaptırımlar nedeniyle neden olan ABD'ye tepki gösterdi.

Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın önceki gün Twitter hesabından paylaştığı ve COVAX'ın yetkilileri tarafından Caracas yönetimine gönderilen belgeyi gündeme getirdi.

Belgenin, Venezuela'nın COVAX'a yapması gereken ödeme için "Swiss Bank UBS" bankasına yatırdığı paranın 10 milyon dolarının dondurulduğunu gösterdiği anımsatan Maduro, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'dan bu paraların serbest bırakılmasını istedi.

Maduro, COVAX'ın aşıları acil olarak göndermeye başlaması için "yeteri kadar parası" olduğunu vurgulayarak, "Program'ın Aşıları Venezuela'ya göndermemesi için hiçbir bahanesi yok." dedi.

COVAX'tan gönderilen belge

Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX yetkililerinin Maduro hükümetine gönderdiği belgede, Venezuela'nın Program'a "Swiss Bank UBS" aracılığıyla gönderdiği 110 milyon doların başarıyla ulaştığı belirtilmişti.

Belgede, bankanın 10 milyon doları dondurduğu ifade edilmişti.

Venezuela, COVAX ile 120 milyon dolar karşılığında 11 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi
ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi
Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:14:23. #1.15#

title