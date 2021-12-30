Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Anıtkabir'i ziyaret etti
AA / Emre Karaca - Haberler | Güncel

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ANKARA (AA) - Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Reyes ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Büyükelçi Reyes, mozoleye çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Reyes, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Reyes, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, ??Venezuela hükümeti ve halkı adına, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 71. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarını sunar ve karşılıklı saygı ve dayanışma çerçevesinde stratejik ortaklığımızı inşa etmeye ve güçlendirmeye devam edeceğine ant içer."

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Anıtkabir'i ziyaret etti

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AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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