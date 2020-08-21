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Venezuela menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı düzenlemesi

Venezuela menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru usul ve esasları düzenlendi.

Venezuela menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı düzenlemesi
21.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:28

Venezuela menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru usul ve esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Venezuela menşeli peynirler, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu, susam tohumu ve aspir tohumu gibi bazı tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi, başvuru ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, talep toplama yöntemiyle (TTY) yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 ay içinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekecek.

TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlık web sitesinde yer alan "e-İşlemler" linki altındaki "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imzayla yapılacak.

Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanına ayrı başvuru yapması gerekecek. TTY'ye göre yapılacak tarife kontenjanlarının tahsisatı için başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP), madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunlu olacak.

Dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma payına düşen miktar talep edilen GTİP'ler arasında dağıtılacak.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarife kontenjanında tahsisat önceliği olacak.

Bazı sanayi ve tarım ürünlerinde gümrük vergisi indirimi

Öte yandan, Bakanlığın İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı ile Türkiye ve Venezuela arasındaki anlaşma hükümleri çerçevesinde, bazı sanayi ve tarım ürünlerinde gümrük vergisi indirimi ve muafiyeti şeklinde tanınan tavizler 'İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.

Venezuela Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde, Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan ticaretin geliştirilmesi anlaşmasına istinaden ihracat açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık peynirler, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu, susam tohumu ve aspir tohumu gibi bazı tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanları kapsamında belirli miktarlar için gümrük vergisinden muafiyet sağlandı.

Kaynak: AA

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