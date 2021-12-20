"Venezuela Makarna Pazarını Türk Markaları Ele Geçirdi"
Trade Data Monitor (TDM) verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye'den 140 bin tonun üzerinde makarna ithal eden Venezuela'da, tüketilen her 3 paket makarnadan ikisi Türk malı. Venezuelalı makarna üreticileri, makarna pazarının Türk markaları tarafından ele geçirildiğini belirtiyor.
Trade Data Monitor (TDM) verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye'den 140 bin tonun üzerinde makarna ithal eden Venezuela'da, tüketilen her 3 paket makarnadan ikisi Türk malı. Venezuelalı makarna üreticileri, makarna pazarının Türk markaları tarafından ele geçirildiğini belirtiyor
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