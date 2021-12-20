"Venezuela Makarna Pazarını Türk Markaları Ele Geçirdi"

Trade Data Monitor (TDM) verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye'den 140 bin tonun üzerinde makarna ithal eden Venezuela'da, tüketilen her 3 paket makarnadan ikisi Türk malı. Venezuelalı makarna üreticileri, makarna pazarının Türk markaları tarafından ele geçirildiğini belirtiyor

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