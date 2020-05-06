Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD'li: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
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Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD'li: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık

Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD'li: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
06.05.2020 23:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:53

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD'li Luke Denman, ülkeye giriş planlarının Maduro'yu kaçırarak ABD'ye götürmek olduğunu söyledi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD'li Luke Denman, ülkeye giriş planlarının Maduro'yu kaçırarak ABD'ye götürmek olduğunu söyledi. Denman'ın itiraf görüntüleri ise Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayınlandı.

Venezulea'da darbe girişimde bulunduğu iddia edilen 8 kişi, 5 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişinin arasında Luke Denman ve Airan Berry adında 2 ABD'linin de bulunduğu ortaya çıkmış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü.

DARBE BAŞARILI OLSAYDI 50-100 BİN DOLAR PARA ALACAKTIM

Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntülerde, gözaltına alınan ABD'lilerden biri olan Luke Denman'a sorular sorulduğu görüldü. Denman, Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye götürlmesinde başarılı olduğu takdirde 50 bin ila 100 bin dolar arası para alacağını belirtti. Venezuela'ya daha önce gelip gelmediği sorulan Denman, "Bu ilk gelişim" yanıtını verdi.

HAVALİMANI KONTROL ATLINA ALINARAK MADURO KAÇIRILACAKTI

Denman'ın aldığı görevin detayları ortaya çıktı. Söz konusu plana göre Denman'ın, havalimanını kontrol atlına alarak Maduro'nun ABD'ye götürülmesini kolaylaştıracağı ifade edildi. Öte yandan, darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen Denman ve Berry'nin Venezuela'da yargılanacağı belirtildi. Devlet Başkanı Maduro'nun ise "Donald Trump bu istilanın baş sorumlusudur" ifadelerini kullandığı bildirildi.

POMPEO: VATANDAŞLARIMIZI ALMAK İÇİN HER YOLU KULLANACAĞIZ

Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da darbe yapma hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarını geri almak için 'her yolu' kullanacaklarını belirtti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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