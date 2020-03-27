Venezuela lideri Maduro'dan Trump'a: Sen sefil, ırkçı ve üstünlük yanlısı birisin Venezuela lideri Nicolas Maduro, "Sen sefil birisin Donald Trump. Sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, aynı zamanda uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyorsun." dedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması ya da tutuklanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başına koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü 'sert' bir dille eleştirdi. Venezuela Lideri, ABD hükümetini 'bağnaz ve sefil' bir şekilde kendisine karşı sahte suçlama başlatmakla suçladı. Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te koronavirüs salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com