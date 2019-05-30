Venezuela krizinin görüşüldüğü Oslo görüşmeleri sonuçsuz kaldı, Juan Guaido halkı sokağa çağırdı

Venezuela krizinin görüşüldüğü Oslo görüşmeleri sonuçsuz kaldı, Juan Guaido halkı sokağa çağırdı

Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak için hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Norveç’te gerçekleştirdikleri müzakerelerden sonuç alınamazken muhalif lider Juan Guaido halkı sokaklarda kalmaya davet etti.

Venezuela krizinin görüşüldüğü Oslo görüşmeleri sonuçsuz kaldı, Juan Guaido halkı sokağa çağırdı

Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak için hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Norveç'te gerçekleştirdikleri müzakerelerden sonuç alınamazken muhalif lider Juan Guaido halkı sokaklarda kalmaya davet etti.

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen görüşmelerde muhalefet temsilcileri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakmasını ve seçimleri düzenleyecek bir geçiş hükümetine izin vermesini isteklerini tekrarladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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