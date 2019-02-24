Venezuela Kolombiya Sınırında Yardım Tırları Ateşe Verildi

Venezuela Kolombiya Sınırında Yardım Tırları Ateşe Verildi

Kolombiya ve Venezuela arasındaki sını geçişi olan Fransisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'nde ABD destekli yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar ateşe verildi.

Kolombiya ve Venezuela arasındaki sını geçişi olan Fransisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'nde ABD destekli yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar ateşe verildi. Yardımları Venezuela'ya sokmak isteyen muhalifler ise yanan araçların içerisindeki yardım malzemelerini kurtarmaya çalıştı

Kaynak: Euronews.com

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