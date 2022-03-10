Venezuela İki Amerikalıyı Serbest Bıraktı - Haberler

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Venezuela İki Amerikalıyı Serbest Bıraktı

DailyMotion.com - Güncel
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ABD'nin Venezuela'nın petrol üretebilmesi ve ürettiklerini uluslararası pazarda satabilmesi için yaptırımların gevşetilme olasılığını değerlendirdiği açıklamasının ardından, Nicolas Maduro hükümeti de ülkede tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD'nin Venezuela'nın petrol üretebilmesi ve ürettiklerini uluslararası pazarda satabilmesi için yaptırımların gevşetilme olasılığını değerlendirdiği açıklamasının ardından, Nicolas Maduro hükümeti de ülkede tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi

DailyMotion.com / Güncel

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