Venezuela İki Amerikalıyı Serbest Bıraktı
DailyMotion.com - Güncel
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ABD'nin Venezuela'nın petrol üretebilmesi ve ürettiklerini uluslararası pazarda satabilmesi için yaptırımların gevşetilme olasılığını değerlendirdiği açıklamasının ardından, Nicolas Maduro hükümeti de ülkede tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.
ABD'nin Venezuela'nın petrol üretebilmesi ve ürettiklerini uluslararası pazarda satabilmesi için yaptırımların gevşetilme olasılığını değerlendirdiği açıklamasının ardından, Nicolas Maduro hükümeti de ülkede tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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