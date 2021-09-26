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Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki üçüncü tur görüşmeler başladı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki üçüncü tur görüşmeler başladı

Venezuela hükümeti heyeti, üçüncü tur müzakereler kapsamında muhalefet temsilcileri ile görüşmek amacıyla Meksika'ya vardı.

Venezuela hükümeti heyeti, üçüncü tur müzakereler kapsamında muhalefet temsilcileri ile görüşmek amacıyla Meksika'ya vardı.

Ulusal Meclis (AN) ve Venezuela Hükümeti'nin diyalog heyeti başkanı Jorge Rodriguez, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Rodriguez yanındakilerle beraber uçaktan indiği anın fotoğrafını paylaşarak, "Güzel ve misafirperver Meksika topraklarına, Venezuela'nın gerçeğini ve onurunu savunmak için geldik. Bizden haber bekleyin." ifadesini kullandı.

Başkent Meksiko'daki Paseo de la Reforma otelinde devam etmesi beklenen müzakereler, Norveç'in ara buluculuğunda devam edecek.

Rodriguez, Venezuela basınına yaptığı açıklamada, amaçlarının ülkenin çalınan varlıklarının yeniden Venezuela'ya iade edilmesi olacağını belirtti.

Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Muhalif Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1.tur görüşmelerinde 14 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise ikinci turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefetin, üçüncü tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya geleceği kaydedilmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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