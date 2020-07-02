Venezuela hükümeti, altınlarının iadesini reddeden İngiliz mahkemesinin kararını kınadı
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Venezuela hükümeti, altınlarının iadesini reddeden İngiliz mahkemesinin kararını kınadı

BUENOS Venezuela hükümeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdığını açıklayan ve Venezuela'nın yaklaşık 1 milyar avroluk altınının iadesini reddeden İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararını kınadı.

Venezuela hükümeti, altınlarının iadesini reddeden İngiliz mahkemesinin kararını kınadı
02.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:39

BUENOS Venezuela hükümeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdığını açıklayan ve Venezuela'nın yaklaşık 1 milyar avroluk altınının iadesini reddeden İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela, İngiliz mahkemesinin aldığı, Venezuela'yı kendi altınından mahrum bırakmayı planlayan ve Venezuela halkının mülkünü elden çıkarma hakkını ihlal eden, anormal ve saçma kararı kesin bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

İngiliz mahkemesinin meşru başkan olarak tanıdığı Guaido'nun "uluslararası bir suç örgütü lideri" şeklinde nitelendiği açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, altın rezervinin alıkonulmasında rolü olanlara karşı hukuki sürecin başlamasını talep ettiği belirtildi.

Hükümetin talep ettiği altının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacağı belirtilen açıklamada, Venezuela Merkez Bankasının, İngiliz mahkemesinin aldığı kararı temyize götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu altın rezervinin iadesi için açtığı dava reddedilmiş ve mahkeme aldığı kararda Guaido'yu "tartışmasız bir biçimde" ülkenin başkanı olarak gördüğüne yer vermişti.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasında tutulan altın rezervinin değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Guaido rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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