Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu
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Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu

Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Venezuela Savunma Bakanlığı, hava sahasının ABD'ye ait olduğu ileri sürülen "C-17" tipi askeri nakliye uçağı tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanlığı, hava sahasının ABD'ye ait olduğu ileri sürülen "C-17" tipi askeri nakliye uçağı tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Zulia eyaletindeki Sierra de Perija bölgesinde ABD bayraklı olduğu belirtilen uçağın yaklaşık 26 kilometre yol katettiğini bildirerek, hava sahasının ihlal edilmesini kınadı.

İhlalin ardından bildiri yayımlayan Bakanlık, 22 Temmuz günü yerel saatte 20.47'de ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu öne sürülen "C-17" tipi ağır askeri nakliye uçağının Venezuela hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, "Zulia eyaleti Sierra de Perija'nın batı bölgesi üzerinde yaklaşık 14 deniz mili genişliğinde yol yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik düşmanca saldırı eylemlerinin göz ardı edilmediği kaydedilen bildiride, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı tetikte olun ve güçlü şekilde yanıt verin." talimatı hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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