Venezuela hapishanesinde isyan: 47 ölü, 75'ten fazla yaralı

Yapılan açıklamalara göre Cuma günü Venezuela'da meydana gelen hapishane isyanında 47 kişi öldü ve 75'ten fazla kişi yaralandı. Yaralananlar arasında bıçak darbesi alan hapishane müdürü de bulunuyor.