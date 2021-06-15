Venezuela, göçmen çocukların ülkeye geri gönderilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği yapacak
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Venezuela, göçmen çocukların ülkeye geri gönderilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği yapacak

Venezuela, göçmen çocukların ülkeye geri gönderilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği yapacak
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Venezuela'da hükümet, diğer ülkelerdeki Venezuelalı göçmen çocuk ve gençlerin ülkeye geri gönderilmesi konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Venezuela'da hükümet, diğer ülkelerdeki Venezuelalı göçmen çocuk ve gençlerin ülkeye geri gönderilmesi konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümet ile ICRC arasında, yurt dışındaki göçmen çocuk ve gençlerin Venezuela'daki aileleri ve akrabaları ile yeniden bir araya getirilmesi konusunda iş birliği yapılmasını öngörün çerçeve anlaşmanın dün imzalandığı duyuruldu.

Anlaşma diğer ülkelerde savunmasız durumda bulunan Venezuelalı gençlerin ve çocukların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin sürecin kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ICRC yetkilileri ile düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, yurt dışındaki Venezuelalı göçmen çocuklara ve ailelerine mutluluk getireceğini belirtti. Bununla birlikte Bakan Arreaza, ICRC'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kızılhaçın ülkedeki Heyet Başkanı Arnaud de Baecque de iş birliğinden dolayı Venezuela hükümetine teşekkür ederek, ICRC'nin çeşitli ülkelerdeki varlığı sayesinde, kimlik tanımlaması yapılan birçok çocuk ve gencin aileleri ile yeniden bir araya gelebileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında, çoğunluğu diğer Güney Amerika ülkelerinde yaşayan, anne ve babası virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş yaklaşık 100 göçmen çocuk Venezuela'ya geri gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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