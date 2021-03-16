Venezuela, Ekvator Ginesi'ne insani yardım gönderdi

Venezuela, 7 Mart'ta meydana gelen ve 105 kişinin ölümüne neden olan patlama dolayısıyla Ekvator Ginesi'ne insani yardımda bulundu.

Venezuela, 7 Mart'ta meydana gelen ve 105 kişinin ölümüne neden olan patlama dolayısıyla Ekvator Ginesi'ne insani yardımda bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkı, 7 Mart'ta Bata kentinde meydana gelen büyük patlama nedeniyle Ekvator Ginesi halkına insani yardım gönderdi. Bu zor günlerde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, yardım malzemelerinin Venezuela Devlet Hava Yollarına ait Conviasa'nın uçağına yüklendiği anların fotoğraflarını da paylaştı.

Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana gelen patlamada 105 kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan