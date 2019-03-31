Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın? yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın? yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arreaza'nın 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA