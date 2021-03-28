Venezuela Devlet Başkanı, sosyal medya hesabını engelleyen Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçladı
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Venezuela Devlet Başkanı, sosyal medya hesabını engelleyen Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçladı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Venezuela Devlet Başkanı, sosyal medya hesabını engelleyen Facebook'u 'Dijital Totalitarizm' yapmakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformuna göre Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etmişti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve Kovid-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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