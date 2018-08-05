Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Yönelik Suikast Girişimini 'Fanilalı Askerler' Üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen ve 7 askerin yaralandığı saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi. Grup Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Operasyon C-4 yüklü iki drone'un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone'ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi." dedi.

CANLI YAYINLANAN KONUŞMA SIRASINDA SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRADI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas'taki bir törende yaptığı ve televizyonlarda da canlı yayınlanan konuşma sırasında suikast girişimine uğradı. Maduro, bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SALDIRIDAN "SAĞCILARIN" SORUMLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Televizyon yayını kesilmeden önce, törende bulunan askerlerin çil yavrusu gibi dağıldığı görülürken; daha sonra devlet kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıdan 'sağcılar'ın sorumlu olduğu belirtildi.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU "FANİLALI ASKERLER" ÜSTLENDİ

Maduro, "Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" derken; 7 askerin yaralandığı kaydedilen saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi.

"SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA BİR KEZ DAHA BAŞARISIZ OLDULAR"

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını söyledi. Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular" ifadelerini kullandı.

"SALDIRGANLAR BOGOTA VE MIAMİ BAĞLANTILI, BAZILARI YAKALANDI"

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

"Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı" değerlendirmesinde bulundu.

KOLOMBİYA'DAN YANIT

Maduro saldırının arkasında Kolombiya'nın olduğunu iddia ederken Bogota yönetimi bu iddiayı,"Absürt" olarak yorumladı.

SALDIRIYI 'FANİLALI ASKERLER' ÜSTLENDİ

Öte yandan, kendilerine 'Fanilalı Askerler' adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi.

"BU SEFER İŞE YARAMADI AMA YARAMASI AN MESELESİ"

Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Operasyon C-4 yüklü iki drone'un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone'ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi" dendi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Karakas'ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanı'nın şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. Olay sırasında Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulmasının en büyük teselli olduğu vurgulanan açıklamada, patlamalar sonucu yaralandığı bildirilen 7 askere acil şifa temennisinde bulunuldu.

"TÜRKİYE VENEZUELA HALKI VE MADURO'NUN YANINDADIR"

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır. Venezuela'da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

"FANİLALI ASKERLER" KİMDİR?

Fanilalı Askerler, 2014 yılında kurulmuştu. Venezuela'da geçen yıl kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenleyen eski polis memuru Oscar Perez'in de grupla bağlantılı olduğu düşünülüyor.