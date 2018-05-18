Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Diriliş Ertuğrul İzliyormuş
Sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun börk şapkası taktığı fotoğrafları paylaşan Diriliş Ertuğrul yapımcısı "Bizi hayranlıkla takip ediyormuş" notunu düştü.
TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
"HAYRANLIKLA TAKİP EDİYORMUŞ"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun börk şapkası taktığı fotoğrafları paylaşan Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" notunu düştü.
ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI
Bozdağ'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
TRUMP'A KAFA TUTMUŞTU
Geçen Eylül ayında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dünya liderlerine Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki göstererek ABD Başkanını İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e benzetmişti.
BM Genel Kuruluna katılmayan Maduro, Trump'ın açıklamalarını, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'inden Venezuela halkına saldırganlık" şeklinde değerlendirmişti. "Kimse Venezuela'yı tehdit edemez ve kimse Venezuela'nın sahibi değil" diyen Maduro, Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürmüştü.
İşte Mehmet Bozdağ'ın o paylaşımları;
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Tam kadro burdasınız hee :PCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tarihimize Hasta Olmayan mı var bee. . ''Biz ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BENCE BARDAĞIN DOLU TARAFINI GÖRMEK LAZIM TARİHİMİZİ BİZE HATIRLATIYOR BU DEVLET KOLAY KURULMADICevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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TRT nin bu dizilerini seyredenler tarğihi böyle sanıyorlar, araştırın okuyun öylemi. Trt dizilerinin en iyileri aile dizileridir. Arkadaşlık dizileridir, tarih dizileri ofsayt hep. Bu venezüelladanda cacık olmaz bir zaman ruslara kızıp ukraynaya yaslanmıştık bi cacık olmamıştı. Adam sıkışmış bize yaslanacak parası değersizleşiyor.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Selam olsun sana yürekli adamCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır