Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

07.03.2021 08:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:04
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından yapıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından yapıldı.

Twitter hesabından aşı olduğu videoyu paylaşan Maduro, "Anı paylaşıyorum. Sputnik V'nin ilk doz aşısını aldım. Bu aşı ile sağlık personelimizin büyük bir kısmını aşıladık ve tüm halkımızı korumak için başka aşıları da ekleyerek hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sputnik V aşısının 2'nci sevkiyatının da ülkeye ulaştığını belirten Maduro, yaptırım ve engellemelere rağmen halkın hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini kaydetti.

Ülkede 141 bin 885 kişi virüse yakalanırken, 1378 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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