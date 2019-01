Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Yürüyüşü

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek yürüyüşü düzenledi.

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan bir grup, Türk ve Venezuela bayrağı taşıdı. "ABD Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler açan gruptakiler, çeşitli sloganlar atarak Boğa Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes konuşmasına, Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz." sözleriyle başladı.

Reyes, "Türkiye'nin her köşesinden verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Bolivarcı toplumun burada canlı örneğini sergiliyorsunuz. Emperyalizmin bu savaşı, şu an kendini daha sert bir şekilde göstermeye başladı. Şu an bizim yapmamız gereken tek şey Venezuela Bolivar Cumhuriyetinin Bolivar Devriminin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'nı tanımak olacak. Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor." dedi.

TKP üyesi Zehra Güner de ABD'nin, Latin Amerika'da yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğradığını söyledi.

Güner, "Bu kez devlet makamlarındaki kuklalarıyla anayasayı ihlal ederek, halkın seçtiği yönetimi yok sayarak yapmaya kalktığı darbe girişimi Venezuela'yı bir kez daha çatışmanın eşiğine getirdi. Fakat ABD emperyalizminin tehditleri Bolivar Cumhuriyeti ve onun seçilmiş resmi temsilcilerinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. TKP, ABD'nin bu girişimini ve ona destek veren tüm uzantılarını kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler dağıldı.

Kaynak: AA