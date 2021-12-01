Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçilmiş muhalefet valileriyle bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım'da bölgesel ve yerel seçimlerde başarılı olan muhalefet partisinin valileriyle bir araya geldi.

Ülkedeki 23 eyaletten 3'ünü kazanan muhalefet partili valileri, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda kabul eden Maduro, uzlaşı ve diyalog çağrısında bulundu.

Maduro, Twitter hesabından valilerle çekilmiş fotoğrafları paylaşarak, "Tüm halkın mutluluğu, ekonomik büyüme ve istikrar için bir araya geliyoruz. Barış ve birlikte çalışmak için yeni bir diyalog anlayışı doğrultusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan son açıklamaya göre, oyların yüzde 99,2'sinin sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Karakas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sinden zaferle çıkmıştı.

Seçimler

Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) ittifakı olarak seçimlere giren iktidar partisi, ayrıca kesinleşen 335 belediye başkanlığının 205'ini kazanmıştı.

Muhalif partiler ise 4 yıllık boykotun ardından Demokratik Birlik Masası (MUD) şeklinde katıldığı seçimlerde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Zuila olmak üzere 3 eyalette başarılı olmasının yanı sıra 117 belediyeyi almıştı.

CNE, 2 eyalet ile 13 belediyenin hangi partiler tarafından kazanıldığının henüz kesinleşmediğini, kontrollerin devam ettiğini bildirmişti.

Diyalog masası devrilmişti

Hükümet ile muhalefet temsilcileri, 13 Ağustos'ta Meksika'nın ev sahipliğinde ve Norveç'in ara buluculuğunda diyalog görüşmeleri başlatmıştı. 17 Ekim'de Alex Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar tarafı, görüşmelerden çekilme kararı almıştı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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