Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Müslümanların ramazan ayını kutladı
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Müslümanların ramazan ayını kutladı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Müslümanların ramazan ayını kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Twitter hesabından Kabe fotoğrafını paylaşan Maduro, Müslümanları tebrik ederek, "Ramazan ayı başında vatanımızın ve dünyanın Müslüman halkını kucaklıyoruz. İnsanlığın bu zor zamanlarla yüzleşmek için ihtiyaç duyduğu, büyük, manevi öneme sahip ve derin imanı olan kutsal bir ay." ifadesini kullandı.

Maduro, Venezuela'dan Müslümanlara selam ve sevgilerini sunarak, "Hayırlı Ramazanlar" dedi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bugün Ramazan'ın ilk orucu ifa edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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