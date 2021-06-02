Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefetle diyalog kurulması için Norveç'ten bir komisyonun geldiğini duyurdu
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefetle diyalog kurulması için Norveç'ten bir komisyonun geldiğini duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefetle diyalog kurulması için Norveç'ten bir komisyonun geldiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede hükümet ve muhalefet arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi amacıyla Norveç hükümetinin gönderdiği komisyon üyelerinin ülkeye geldiğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede hükümet ve muhalefet arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi amacıyla Norveç hükümetinin gönderdiği komisyon üyelerinin ülkeye geldiğini bildirdi.

Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu komisyon üyelerinin ülkeye ulaştığını belirterek görüşmelerde ABD yaptırımlarının kaldırılması, kamu yetkilerinin tanınması ve Venezuela kaynaklarının iadesi gibi konuların ele alınması gerektiğini söyledi.

Görüşmelerin kamuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Maduro, halkın görüşmelerle ilgili detayları bilmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, geçen ay muhalefet temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Maduro, Avrupa Birliği (AB), Norveç ve AB öncülüğünde Venezuela'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun (ICG) ara buluculuğunda Ulusal Meclisin (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile görüşmeyi kabul etmişti.

Guaido, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefetle diyalog kurulması için Norveç'ten bir komisyonun geldiğini duyurdu - Haberler
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