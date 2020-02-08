Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

08.02.2020 02:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 02:38
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

BUENOS Devlet Başkanı , ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı 'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, görüşmenin ardından Lavrov, basına yaptığı açıklamada Maduro ile "çok verimli ve güvenilir bir görüşme" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Meksika, Küba'nın ardından Latin Amerika turunu Venezuela'da bitiren Lavrov, "Rusya, Venezuela hükümetini destekliyor ve geçen yıl Moskova'da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Nicolas Maduro arasında varılan anlaşmalar bir başlama noktası olmak üzere iş birliğini derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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