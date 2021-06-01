Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'daki gösteriler nedeniyle uluslararası toplumu eleştirdi
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'daki gösteriler nedeniyle uluslararası toplumu eleştirdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'daki gösteriler nedeniyle uluslararası toplumu eleştirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı protestolarda ölen kişiler nedeniyle uluslararası çevrelere tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı protestolarda ölen kişiler nedeniyle uluslararası çevrelere tepki gösterdi.

Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kolombiya halkının gösterilerde katliama maruz kaldığını savunarak "Kolombiya halkı öksüz bir halktır, 13 genç kurşunlarla öldürüldü, 200'den fazla kişi kayboldu, bazı cesetler nehirlerin kıyısında vurulmuş halde bulundu." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumdan Kolombiya halkının yaşam hakkı, barış ve demokrasi isteğine saygı duyulmasını isteyen Maduro, güvenlik güçlerinin göstericilere şiddet uyguladığını vurgulayarak Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi eleştirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in ölen protestocularla ilgili açıklamalarını yetersiz bulduğunu belirten Maduro, "Bu trajedinin neden olduğu acı ve ıstırap hakkında hiçbir şey söylemedi." dedi.

Ülkede bağımsız STK'lerin verilerine göre 33 gün önce ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde 54 gösterici ölmüş, yaralı sayısı 1500'ü geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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