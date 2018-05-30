Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş Dizisini Övüp, İzleme Çağrısında Bulundu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisini överek, herkese diziyi izleme çağrısında bulundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada Diriliş Ertuğrul dizisini överek, herkese diziyi izleme çağrısında bulundu.
"KENDİNİZİ TARİHİ YAŞARKEN BULUYORSUNUZ"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı konuşmada "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
BOZDAĞ, MADURO'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da Twitter hesabından yayınladığı mesajda Maduro'ya, dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.
YORUMLAR (8)
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fatmagülün suçu yok ..aşkı memnu ..kediciklerin masa danslarını.survivor maceralarını yanılmıyorsam son beşyıldır izliyoruz büyük bir heyecanlaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Medya ve iletişimi iyi kullanmak ülkeye katkı sağlayacaktır. umarım bu şekilde başarlı diziler üretmeye devam ederiz. aşk meşk dizileri sadece ahlak bozuyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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adam diziden anlıyo!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bu gazla gidersen osmanlı gibi diziyi izlersen bütün topraklarını kaybedersin.Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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İktidara geldiğimiz de dirilişi kaldırıp askı memnu fatmagulun sucu ne yaprak dökümü gbi aile dizilerini çogaltacaz söz veriyoruz sızeCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır