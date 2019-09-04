Venzuela Devlet Başkanı Maduro'dan FARC açıklaması: Teyakkuzdayız

04.09.2019 05:49

Geçtiğimiz aylarda bir girişimiyle karşı karşıya kalan Venezuela'da sular durulmuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı kuvvetlerine 'Kolombiya hükümetinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmaları' talimatını verdi.

Kolombiya'da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yaptı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro çağrı sonrası Venezuela sınırlarında askeri tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu.

"SALDIRI TEHDİDİNE KARŞI TEYAKKUZDA"

Nicolas Maduro "Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyonlar Komutanlığına talimat verdim. Sınırdaki tüm askeri birlikler, Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı saldırı tehdidine karşı teyakkuzda" dedi.

Maduro her sene düzenlenen askeri tatbikatların bu sene 10 ve 29 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınırındaki Zulia, Taçira, Apure ve Amazonas'ta düzenleneceğini söyledi. Tatbikatların bu sene üçüncüsü yapılacak.

KOLOMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Reuters'ın haberine göre Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun açıklamasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Kolombiyalı yetkililer Venezuela'ya saldırı hazırlığında oldukları iddialarını sürekli olarak reddediyorlardı.