Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Maradona için taziye mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Maduro, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Venezuela'nın sadık dostu ve bir kardeşi, futbolun efsanesi bize çok büyük bir keder bıraktı. Sevgili korkusuz 'Pelusa' her zaman kalbimde ve düşüncelerimde olacaksın. Şu anda üzüntülerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Hoşça kal Amerika'nın dostu. " ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan