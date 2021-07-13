Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Küba Devlet Başkanı Canel'e destek
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Küba Devlet Başkanı Canel'e destek

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Küba Devlet Başkanı Canel'e destek
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tam destek verdiğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tam destek verdiğini bildirdi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Maduro, Küba'da hafta sonu hükümete karşı yapılan protesto gösterilerine ilişkin, "Küba'nın devrimci hükümetine tam destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Canel ile telefonda konuştuğunu dile getiren Maduro, "Başkan Miguel Diaz Canel'e ve Küba halkına, tam destek. Buradan, Venezuela'dan, kardeşler iyi günlerde olsun, kötü günlerde olsun Küba bu durumun üstesinden gelecek." dedi.

Protestolar

Nüfusu 11 milyonu aşan ada ülkesi Küba, 1 Ocak 1959'da kuruluşundan bu yana ilk kez başkent Havana ve adanın çeşitli bölgelerinde binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı protestolara sahne oldu.

Küba Komünist Partisi (PCC) egemenliğinde yönetilen ülkede binlerce kişi, ekonomik problemler, gıda maddelerine erişim sorunu, elektrik kesintisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği sıkıntılar nedeniyle sokaklara döküldü.

Gösteriler, başkent Havana'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki San Antonio de los Banos bölgesinde başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ülke yönetimini hedef alan gösterilerde protestocuların "Diktatörlük yıkılsın, Özgürlük, Korkmuyoruz" gibi sloganlar attığı ve yer yer yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı görüldü.

Gösterilerin ülkeyi etkisi altına almasının ardından Diaz-Canel, PCC yanlılarını, devrimi muhafaza etmek için sokaklara davet etmiş ve hükümet yanlısı gösteriler de düzenlenmişti.

Sosyal medyada, yaralıların olduğu ve ortadan kaybolmaların yaşandığı iddia edilirken, henüz bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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